Ядерная дубинка не откладывалась в долгий ящик

путин может использовать ядерные угрозы для сдерживания украинского контрнаступления в оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

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После аннексии путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая использование ядерного оружия для защиты территории россии, распространяется на недавно аннексированные территории.

Такие действия угрожали бы Украине и ее партнерам ядерным ударом в случае продолжения контрнаступления Украины по освобождению оккупированной россией территории.

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Драгоценное время

путин может считать, что угроза или использование ядерного оружия восстановит военный потенциал россии после того, как его катастрофическое вторжение разрушило обычные военные возможности россии, хотя предварительные намеки на готовность Москвы применить ядерное оружие оказались напрасными.

Украина и ее западные партнеры имеют сужающееся окно возможностей в смысле поддержки украинского контрнаступления на оккупированной территории Украины до того, как кремль аннексирует эту территорию.

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