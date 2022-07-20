Ядерна дубинка не відкладалася в довгий ящик

путін може використати ядерні погрози для стримування українського контрнаступу в окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.

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Після анексії путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє використання ядерної зброї для захисту території росії, поширюється на нещодавно анексовані території.

Такі дії загрожували б Україні та її партнерам ядерним ударом у разі продовження контрнаступу України зі звільнення окупованої росією території.

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Дорогоцінний час

путін може вважати, що загроза або використання ядерної зброї відновить військовий потенціал росії після того, як його катастрофічне вторгнення зруйнувало звичайні військові можливості росії, хоча попередні натяки на готовність москви застосувати ядерну зброю виявилися марними.

Україна та її західні партнери мають вікно можливостей, що звужується, в сенсі підтримки українського контрнаступу на окупованій території України до того, як кремль анексує цю територію.

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