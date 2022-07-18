Голова громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська 17 липня закликала пам'ятати, що це може потягнути за собою кримінальну відповідальність. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її включення в ефірі національного телемарафону.

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Колаборантам може загрожувати не лише суд

Наразі вже відомо, що росіяни планують провести анексію захоплених територій 11 вересня. Це вже підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Проте Ольга Айвазовська розповіла, що вже відомо навіть про осіб, які раніше працювали у виборчих дільницях, а зараз співпрацюють з окупантами.

Всі громадяни, які планують бати участь в організації (псевдореферендуму – 24 канал), повинні усвідомлювати – вони злочинці. Партизани працюють там і зараз, тому їхньому життю і здоров'ю може щось більше, ніж покарання через український суд у перспективі,

– сказала експертка.

Проте вона також акцентувала на тому, що, найімовірніше, окупанти хочуть провести лише піар-акцію. Адже незалежних спостерігачів ніхто не буде запрошувати, тому необхідна лише картинка для пропаганди Кремля. Щодо участи в ролі "виборців", то фахівчиня теж рекомендувала не долучатися до цього.

Коли почалася підготовка до звільнення Херсонщини

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк 11 липня повідомила, що наразі триває розробка плану звільнення окупованих територій. Зокрема, щодо Херсонщини це почали робити ще в перший день після вторгнення.

Ми готові до звільнення Півдня і просуваємось, робимо щоденно цю роботу. Те, що воно більше відповідатиме очікуванням населення і тих, хто перебуває під окупацією – звісно, з отриманням озброєння, з посиленням наших потужностей на артилерійському напрямку, це буде більш динамічно,

– зауважила Гуменюк.

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