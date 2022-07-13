Як вони намагатимуться приєднати окуповані території, буде зрозуміло ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день для голосування. Про це заявив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький 13 липня.

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росіяни планують так звані референдуми

Стратегічна мета росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. Ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що в структурах рф зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до росії – в політичному плані, економічному і територіальному,

– сказав Вадим Скібіцький.

Заходи, які Росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про підготовку до так званих референдумів. Також у росії зараз готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання їхнього громадянства.

Загально мобілізація в росії

Вадим Скібіцький зазначив, що загальна мобілізація в росії може відбутися тоді, коли буде оголошена війна.

путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану “спеціальну воєнну операцію” і не хоче визнати, що це повномасштабна війна,

– каже представник українськоє розвідки.

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