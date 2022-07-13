Как они будут пытаться присоединить оккупированные территории, будет понятно ближе к осени. 11 сентября – это единственный день для голосования. Об этом заявил представитель главного управления разведки Вадим Скибицкий 13 июля.

Обратите внимание Мощный обстрел Донетчины и решение экспорта украинского зерна: основное за 140 день войны

россияне планируют так называемые референдумы

Стратегическая цель россии относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Мы четко видим и располагаем информацией о том, что в структурах россии сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в россию – в политическом плане, экономическом и территориальном,

– сказал Вадим Скибицкий.

Мероприятия, проводимые россией в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о подготовке к так называемым референдумам. Также в россии сейчас готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения их гражданства.

Общая мобилизация в россии

Вадим Скибицкий отметил, что общая мобилизация в россии может произойти тогда, когда будет объявлена война.

путин не признает то, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки, он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признать, что это полномасштабная война,

– говорит представитель украинской разведки.

Обратите внимание – оперативная информация о ситуации на фронте от Генштаба: видео