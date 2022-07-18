Глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская 17 июля напомнила, что это может повлечь за собой уголовную ответственность. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее включение в эфире национального телемарафона.

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Коллаборантам может угрожать не только суд

Уже известно, что россияне планируют провести аннексию захваченных территорий 11 сентября. Это уже подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны. Однако Ольга Айвазовская рассказала, что уже известно даже о лицах, ранее работавших в избирательных участках, а сейчас сотрудничающих с оккупантами.

Все граждане, которые планируют принимать участие в организации (псевдореферендум – 24 канал), должны осознавать – они преступники. Партизаны работают там и сейчас, поэтому их жизни и здоровью может что-то большее, чем наказание через украинский суд в перспективе,

– сказала экспертка.

Однако она также акцентировала внимание на том, что, скорее всего, оккупанты хотят провести только пиар-акцию. Ведь независимых наблюдателей никто не будет приглашать, поэтому необходима картинка для пропаганды Кремля. Что касается участия в роли "избирателей", то специалист тоже рекомендовала не приобщаться к этому.

Когда началась подготовка к увольнению Херсонщины

Начальник Объединенного координационного прессцентра сил обороны Юга Наталья Гуменюк 11 июля сообщила, что в настоящее время продолжается разработка плана освобождения оккупированных территорий. В частности, по Херсонщине это начали делать еще в первый день после вторжения.

Мы готовы к освобождению Юга и продвигаемся, делаем ежедневно эту работу. То, что оно будет больше соответствовать ожиданиям населения и находящимся под оккупацией – конечно, с получением вооружения, с усилением наших мощностей на артиллерийском направлении, это будет более динамично,

– заметила Гуменюк.

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