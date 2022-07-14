Операции помешали передвижению российской техники. Тем самым не разрешили доставить ее на линию огня. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Настоящим сюрпризом для россиян будет, когда они будут убегать из Мелитополя. Удивлением для них станет та ситуация, которую наши силы сопротивления приготовят изнутри города,

– анонсировал Федоров.

Партизаны хорошо подготовились

По словам мэра, партизаны объявили охоту на основных гауляйтеров. Они передают им "приветы", расклеивают объявления. Силы сопротивления знают все локации, где находятся предатели.

Гауляйтеры боятся. Доказательством тому является то, что они придумывают покушения на себя, чтобы сбежать с оккупированных территорий.

Федоров подытожил, что после подготовки силы сопротивления переходят в активную фазу.

Обратите внимание! россияне пополняют свои силы на захваченных территориях правоохранителями-предателями. Зато обещают оставить их на "должностях" и даже повысить. В то же время в Минобороны отмечают, что от коллаборантов в Херсоне и Мелитополе уже избавляются и сами захватчики.

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