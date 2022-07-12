Предатели и коллаборанты во временно оккупированном Мелитополе начали искать способы бегства. Они крайне напуганы работой партизан и хотят найти безопасное убежище в России.

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Гауляйтеры стреляют сами в себя

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, гауляйтеры начали имитировать работу партизан для того, чтобы скрыться из города. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, один из местных предателей, провозгласивший себя "куратором и руководителем" Мелитопольского района, решил снять целое кино о покушении на себя.

Самозванец снял фильм о том, как на него напали, стреляли из автомата и забросали гранатами,

– рассказал Федоров.

После выхода этого сфальсифицированного ролика коллаборант заявил о том, что из-за опасности для жизни покидает Мелитополь и вывозит из него свою семью. Другие коллаборанты ему завидуют, а также ищут способы побега.

Также Федоров сообщил о том, что оккупанты увеличивают давление на мирное население. Они снова заблокировали город и перекрывают пути коммуникации. Неофициально они говорят, что на 4 дня, но в последний раз это было на 2 недели.

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