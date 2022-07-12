Зрадники й колаборанти у тимчасово окупованому Мелітополі почали шукати способи втечі. Вони вкрай налякані роботою партизанів та хочуть знайти безпечний сховок у росії.

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Гауляйтери стріляють самі в себе

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, гауляйтери почали імітувати роботу партизанів для того, щоб втекти з міста. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, один із місцевих зрадників, який проголосив себе "куратором та очільником" Мелітопольського району, вирішив зняти ціле кіно про замах на себе.

Самозванець зняв фільм про те, як на нього напали, стріляли з автомата та закидали гранатами,

– розповів Федоров.

Після виходу цього сфальшованого ролика колаборант заявив про те, що через небезпеку для життя покидає Мелітополь та вивозить з нього свою сім'ю. Інші зрадники йому заздрять та також шукають способи для втечі.

Також Федоров повідомив про те, що окупанти збільшують тиск на мирне населення. Вони знову заблокували місто і перекривають шляхи комунікації. Неофіційно окупанти говорять про те, що такі заходи впроваджують на 4 дні, але востаннє це було на 2 тижні.

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