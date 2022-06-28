Российские оккупанты на захваченных территориях Украины активно занимались поиском тех, кто готов был бы с ними сотрудничать. Частью коллаборантов стали те, кто уже давно пропагандировал идеи "русского мира" в Украине. Но есть и такие, которые перешли на сторону оккупанта после захвата территории. Среди них – и правоохранители.

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Россияне традиционно в этом случае прибегли к несбывшимся обещаниям. Да, к слову, они делали и во время захвата острова Змеиный, когда обещали украинским пограничным "заоблачные перспективы". Вместо этого были отправлены со своим кораблем в соответствующем направлении, еще вскоре и свершилось.

Да есть и те, кто ведется на российские обещания. Среди них и полицейские, оставшиеся на недавно захваченных территориях. Они согласились сотрудничать с местными гауляйтерами. Взамен им было обещано, что они останутся на своих "должностях", а некоторые даже должны были получить "повышение".

Но еще раз подтвердилось, что обещания россиян ничего не стоят. И теперь этих горе-полицейских отправляют на фронт воевать против украинских военных. Об этом сообщают источники 24 канала в правоохранительных органах. Такая судьба ждет 15 человек, в свое время работавших в полиции Бердянска, но перешедших на сторону ворота. Еще несколько отправят на фронт из Мелитополя и Энергодара.

Бросить их планируют в Луганскую область, где сейчас идут ожесточенные бои в районе Северодонецка и Лисичанска, а также за трассу на Бахмут.

Опыт предателей ничему не учит

Тем бывшим правоохранителям из оккупированных городов следовало бы подробнее узнать историю тех, кто уже предал Украину. Речь идет о тех людях, которых в оккупированной Луганской области называли "стражами порядка". Их тоже после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 решили отправить на фронт против украинской армии.

Дошло до того, что на этих оккупированных территориях почти не осталось правоохранителей. Поэтому им взамен стали свозить российских полицейских, отправляя их в командировку. Но никто не знает, на сколько именно времени их так "отправили. И после этого произошло так, что уже в Ростовской области России возникла нехватка тех же полицейских.

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