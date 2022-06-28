Дело по факту ракетного удара уже открыли. Об этом сообщил на брифинге в Кременчуге министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Монастырский во время брифинга / Фото МВД

Наказание понесет не только Путин, но и исполнители

По его словам, за это преступление будет наказан не только Путин, но и прямые исполнители. Уголовное производство ведет СБУ.

Аналитики СБУ и Национальной полиции установили, какой именно полк российской авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на Ту-22 и совершили роковые выстрелы,

– заявил Монастырский.

Также он уточнил, что в настоящее время известно о 18 погибших, 21 человек считается пропавшим без вести. К врачам обратились 59 раненых, 25 госпитализированы, 1 человек скончался в больнице.

ТРЦ полностью разрушен / Фото МВД

На месте теракта продолжают работать спасатели / Фото МВД

К слову, предварительно аналитикам удалось установить имена россиян, которые могут быть причастны к военному преступлению . Соответствующую информацию обнародовали в InformNapalm. Есть имена, фото, должности и видео с врага, которые могли нанести удар по мирным людям в Кременчуге.

Олег Тимошин, который может быть причастен к атаке на Кременчуг / Скриншот по росСМИ



Российский штурман Денис Григорьев мог быть причастен к убийству украинцев / Скриншот по росСМИ

Главное об ударе по ТРЦ Кременчуга

27 июня россияне запустили ракеты Х-22 по Кременчугу. Два снаряда попали в ТРЦ "Амстор". В здании находились примерно 1000 посетителей . Сигнал воздушной тревоги предупредил людей об опасности, часть из них начала направляться к укрытию .

В результате удара вспыхнул масштабный пожар площадью более 10 тысяч квадратных метров. По состоянию на утро 28 июня подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 60% от общей площади объекта.

Стреляли российские захватчики с самолетов с территории Курской области с бомбардировщиков Ту-22 М3, взлетевших с аэродрома Шайковка.

На убийство россиян гражданских в Кременчуге отреагировал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что ответом на ракетный удар по ТЦ должно быть увеличение военной поддержки для Украины.