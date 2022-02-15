Это хороший закон, – Коломойский

По словам олигарха, адвокаты объяснили ему, что этот закон выгоден для него. Об этом он заявил в интервью.

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Если не посадят здесь, ты полностью легализован на Западе. Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а "откуда дровишки"? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили. Вот справка, что никаких уголовных дел по этому закону,

– сказал олигарх.

Он отметил, что если выполнять все, что прописано в законе об олигархах, тогда власть не применяет санкции или уголовную ответственность за ложную декларацию.

"Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом", – подчеркнул Коломойский.

Главное о законе относительно олигархов

Инициатором деолигархизации стал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что каждый олигарх должен стать бизнесменом. Глава государства подписал законопроект 5 ноября 2021 года.

Документ предполагает создание правовых рамок для отделения крупного бизнеса от политики. В нем упоминается и прозрачность в контакте олигархов с чиновниками.

Теперь олигарх будет считаться лицом, которое будет соответствовать по меньшей мере 3 признакам из 4. Кроме того, олигархи должны подавать электронную декларацию.

Президент хочет, чтобы ограничения для олигархов действовали не только в Украине, но и за рубежом. Поэтому Совет нацбезопасности и обороны будет работать над взаимодействием с иностранными партнерами.

Пока неизвестно, кто именно попал в реестр олигархов. Первые имена раскроют только в мае 2022 года.

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