Це хороший закон, – Коломойський

За словами олігарха, адвокати пояснили йому, що цей закон є вигідним для нього. Про це Коломойський заявив у інтерв'ю.

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Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході. Коли ти чесна людина, тебе все одно питають, а "откуда дровишки"? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки що не посадили. Ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону,

– сказав олігарх.

Він зазначив, що, якщо виконувати все, що прописано в законі про олігархів, тоді влада не застосовує санкції чи кримінальну відповідальність за неправдиву декларацію.

"Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею", – наголосив Коломойський.

Головне про закон щодо олігархів

Ініціатором деолігархізації став президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що кожен олігарх має стати бізнесменом. Глава держави підписав законопроєкт 5 листопада 2021 року.

Документ передбачає створення правових рамок для відокремлення великого бізнесу від політики. У ньому згадують і прозорість у контакті олігархів з чиновниками.

Тепер олігархом вважатимуть особу, яка відповідатиме щонайменше 3 ознакам із 4. Крім того, олігархи мають подавати електронну декларацію.

Президент хоче, щоб обмеження для олігархів діяли не тільки в Україні, а за кордоном. Тому Рада нацбезпеки та оборони працюватиме над взаємодією з іноземними партнерами.

Наразі невідомо, хто саме потрапив до реєстру олігархів. Перші імені розкриють лише у травні 2022 року.

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