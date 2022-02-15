Це хороший закон, – Коломойський

За словами олігарха, адвокати пояснили йому, що цей закон є вигідним для нього. Про це Коломойський заявив у інтерв'ю.

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Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході. Коли ти чесна людина, тебе все одно питають, а "откуда дровишки"? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки що не посадили. Ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону,
– сказав олігарх.

Він зазначив, що, якщо виконувати все, що прописано в законі про олігархів, тоді влада не застосовує санкції чи кримінальну відповідальність за неправдиву декларацію.

"Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею", – наголосив Коломойський.

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