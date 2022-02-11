Як зазначили у відомстві 11 лютого, сама скульптура в оренду не здається та жодним чином не може потрапити у приватні руки. Компанія "Архітектурна майстерня Інка" орендує у Національного музею історії України у Другій світовій війні два приміщення площею 565,1 квадратних метрів.
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Загалом на балансі Національного музею історії України у Другій світовій війні перебуває 38 одиниць нерухомого майна загальною площею понад 40 тисяч квадратних метрів.
Борються лише за скасування пунктів про приватизацію
Як зазначили у самому музеї, орендар намагається через суд визнати недійсним договір оренди в пункті, що забороняє приватизацію майна, а про саму приватизацію наразі мова нібито не йде.
Меморіал "Батьківщина-Мати" не здається в оренду. І жодним чином не може потрапити у приватні руки. Проте це суперечить законодавству. Адже пряма норма закону "Про приватизацію державного і комунального майна" не дозволяє приватизувати такі об’єкти, – зазначили у мінкульті.
Що кажуть у Фонді держмайна
Посадовці ФМДУ стверджують, що судовий процес триває з кінця 2020 року. В апеляційному суді Фонд виграв справу, однак Верховний суд повернув її на розгляд до Північного апеляційного господарського суду. Вже у цьому суді не повідомили посадовців про відкриття провадження, а сам розгляд справи провели за одне засідання.