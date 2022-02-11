Как отметили в ведомстве 11 февраля, сама скульптура в аренду не сдается и никак не может попасть в частные руки. Компания "Архитектурная мастерская Инка" арендует у Национального музея истории Украины во Второй мировой войне два помещения площадью 565,1 квадратных метров.

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Всего на балансе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне находятся 38 единиц недвижимого имущества общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.

Борются только за отмену пунктов о приватизации

Как отметили в самом музее, арендатор пытается через суд признать недействительным договор аренды в пункте, который запрещает приватизацию имущества, а о самой приватизации речь пока не идет.

Мемориал "Родина-Мать" не сдается в аренду. И никак не может попасть в частные руки. Однако это противоречит законодательству. Ведь прямая норма закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" не разрешает приватизировать такие объекты,

– отметили в минкульте.

Что говорят в Фонде госимущества

Чиновники ФГИ утверждают, что судебный процесс длится с конца 2020 года. В апелляционном суде Фонд выиграл дело, однако Верховный суд вернул его на рассмотрение в Северный апелляционный хозяйственный суд. Уже в этом суде не сообщили чиновникам об открытии производства, а само рассмотрение дела было проведено за одно заседание.

По данным YouControl, до 2018 года владельцем "Архитектурной мастерской Инка" был бывший адвокат Коломойского и экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан. Впоследствии главой ООО стал народный депутат от "Слуги народа" Николай Сольский. На сегодня компанией владеет помощница "слуги" Александра Мариковского Елена Фасоль.