По данным источников издания "Зеркало недели", Хозяйственный суд Киева якобы принял решение, разрешающее приватизацию памятника. Решение вынесла судья Людмила Шкурдова, которая рассматривает связанные с национализацией "Приватбанка" дела.

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Журналисты утверждают, что Шкурдова регулярно доказывала свою предвзятость во время рассмотрения этих дел.

Компания принадлежит помощнице "слуги народа"

Как утверждает блогер и один из лидеров партии "Демократична сокира" Антона Швец, "Архитектурная мастерская Инка" в 2015 году заключила договор с Фондом госимущества об аренде комплекса Родина-Мать.

В документах было указано, что приватизация объектов запрещена ни при каких условиях.

В конце 2020 года арендатор подал в Хозяйственный суд столицы Киева иск с требованием признать договор недействительным и разрешить им приватизацию части мемориального комплекса.

Представители Фонда государственного имущества никак не отстаивали неприкосновенность национального мемориала в судах. Просто не появляясь на судебных заседаниях.

Судья Шкурдова требования общества якобы удовлетворила.

Согласно данным YouControl, до 2018 года владельцем "Архитектурной мастерской Инка" был бывший адвокат Коломойского и екскерівник Офиса Президента Андрей Богдан. Впоследствии главой ООО стал народный депутат от "Слуги народа" Николай Сольский.

По состоянию на сейчас владеет компанией помощница "слуги" Александра Мариковского Елена Фасоль.

Смотрите видео расследования Антона Швеца относительно приватизации Родины-Мать Коломойским:

Общая площадь мемориального комплекса Родина-Мать составляет 10 гектаров. В него входят музей и сам монумент Родина-Мать, площадь с аллеей городов-героев, а также главный экспозиционный корпус музея.