Так буває, возиш в багажнику авто сумку, у якій лежить 150 тисяч готівкою. Вже сьогодні – від тебе відвертають голови всі, хто тебе знав чи бачив. А що відділяє вчора від сьогодні? Одне розслідування журналістів і єдиний відеозапис.

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Трухін хотів потрапити до парламенту у 2014 році

Мовиться знову про Олександра Трухіна – це народний депутат і член фракції "Слуга народу". Я б дуже хотіла сказати, що до ДТП, яке сталося 23 серпня 2021 року Олександр Трухін був нижче трави, і тихіше води, але ні.

Трухін хотів потрапити до парламенту ще у 2014 році, але не вдалось. Тому обрався до Полтавської обласної ради від "Блоку Петра Порошенка". Славу мав там – не дуже. Входив до земельної комісії, яку постійно забував відвідати, а тому так жодного разу на ній і не з'явився.

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Далі Трухін вже забував декларувати майно і статки. Але хіба ж те все порахуєш, якщо того майна так багато? Тому тут ми можемо його лише "панять і прастіть", що весь цей час робила монобільшість, з якою він ввійшов під купол у 2019 році.

Осів він тоді, до речі, у так званій групі Коломойського, адже він – колишній зять одного з найбагатших і найвпливовіших людей Дніпра, бізнесмена і партнера Ігоря Валерійовича – Олексія Мартинова.

Але авторитетом серед "слуг" почав користуватися лише після суперечки з Володимиром Зеленським щодо так званого соцеконому – як мажоритарник вимагав тоді чималу суму собі на округ. І таки отримав. Всі мовчки дивились на Трухіна і заздрили.

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Він пробив собі шлях на гору спочатку через партійний осередок "слуг" на Полтавщині, а далі через вечірку не менш скандального нардепа Миколи Тищенка під час суворого локдауну у квітні 2021 року.

Та ріс не лише статус Трухіна, а й статки. У декларації нардепа з'являлися 118 земельних ділянок і 22 мільйони гривень.

Якщо ви думаєте, що це якось пов'язано з тим, що Трухін мав у парламенті "хлібне місце", заступник глави комітету з питань бюджету – то ні. То йому батьки подарували. По 11 мільйонів від мами і від батька.

Певно, ті 150 тисяч готівки, які він віз у своєму авто у багажнику і намагався дати як хабар поліцейському – теж подарунок від батьків.

Наслідки ДТП з Трухіним

23 серпня він брав участь в урочистостях у Полтаві, після яких, за словами очевидців, потягував віскі у ресторані.

Водночас на всі зауваження присутніх, що йому ще ж за кермо сідати, нардеп нібито віджартовувався, мовляв "наші закони мають суворе покарання, але вони не обов'язкові для виконання".

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Далі було те, про що ви знаєте і сподіваюсь, пам'ятаєте, попри те, що пройшло по факту вже майже пів року – Бориспільська траса, Audi, яке так спішило на урочисте засідання Верховної Ради, що наздогнало Ford, а той своєю чергою наздогнав Daewoo.

В результаті тілесні ушкодження отримали 6 людей, серед яких було двоє дітей. Але тоді покази свідків, відео з місця пригод і згадки про ДТП зникли, не встигли й оком моргнути.

Сам Трухін у коментарях журналістам розповідав, що не має жодного відношення до тієї ДТП. Казав Трухін за тиждень до того, як відео "судного дня" виклали у мережу.

І хоч, як стверджує нардеп, його за кермом не було, та той другий, що випав з машини, за кермом сидіти точно не міг, він і ходити сам не міг.

Реакцій не довелося чекати довго

До речі, коли Трухіну знадобилося прочитати протокол поліцейських, то окуляри він пішов шукати саме на водійське місце і насамперед подивився у подушці безпеки.

Скоріше за все, помітила це не лише я, а й у фракції "Слуга народу". Дуже оперативно на ранок вже була офіційна позиція фракції.

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Реакція партії теж не змусила на себе довго чекати. Глава партії Олена Шуляк повідомила, що Олександра Трухіна виключили з партії.

Одразу після цього своє слово сказала і генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка повідомила, що відкрила ще одне кримінальне провадження щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна і доручила його розслідувати НАБУ.

Я знаю, ви на неї чекаєте, реакція президента. Також вже є, і якщо раніше вона була доволі млявою, то тепер вже єдина у всіх.

Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії, партії "Слуга народу". Я думаю, що всі одноголосно, мені здається, підтримають, щоб звільнити пана Трухіна з партії "Слуга народу",

– сказав Володимир Зеленський.

Щоб завершити тему, скажу що "слуги" не стали чекати на завершення карантину й ініціюють позачергове засідання Ради, на яке кличуть і силовиків. Зокрема, керівників МВС, ДБР та Офіс генпрокурора, і хочуть почути від них більше подробиць про розслідування резонансних справ проти нардепів.

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Починаючи від того ж таки Трухіна і закінчуючи справами народних депутатів Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича.

Із задоволенням послухаємо, як там просуваються розслідування, бо щось ми давно вже про них від вас нічого не чули.