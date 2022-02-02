Об этом рассказала советница "Слуги народа" Юлия Палийчук. Она отметила, что заседание было инициировано Давидом Арахамией.
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Представители президентской фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за внеочередное заседание Верховной Рады. Оно будет посвящено скандалам с участием нардепов.
Источник:телеграм Юлии Палийчук
Об этом рассказала советница "Слуги народа" Юлия Палийчук. Она отметила, что заседание было инициировано Давидом Арахамией.
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Новость дополняется...