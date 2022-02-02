Для Трухина это означает, что его полномочия как председателя Полтавской областной организации партии прекратятся. Кроме этого, политсила подготовила для него и другие наказания.

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Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина,

– заявила Шуляк.

По ее словам, на собрании должны принять решение касательно нардепа.

Что известно о ДТП с Трухиным

Авария произошла еще 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве. Тогда пострадали 6 человек, в их числе – Лучано Лучи, руководитель комитета Украинской ассоциации футбола.

Журналистам "Украинской правды" удалось найти правоохранителя, который первым прибыл на место масштабного ДТП и рассказал детали. Кроме того, СМИ показывали эксклюзивные кадры с его нагрудной камеры.

Как следует из сюжета, "слуга народа" Александр Трухин пытался покинуть место аварии. Трухин вообще отрицал, что причастен к аварии. Полицейские не отпускали его, и он попытался договориться, вспоминая при этом главу МВД.

Сам Трухин не считает себя виновным и уверял, что ему нечего скрывать. Он также утверждал, что алкоголь накануне аварии не употреблял.

В "Слуге народа" жестко комментировали журналистское расследование об аварии с участием Александра Трухина. Там заявляли о планах создать дисциплинарную комиссию в отношении проблемных нардепов.

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