Для Трухіна це означатиме, що його повноваження як голови Полтавської обласної організації партії припиняться. Окрім цього, політсила підготувала для нього й інші покарання.
До теми У ДБР кажуть, що не мали відео з ДТП Трухіна, яке оприлюднили у ЗМІ
Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна,
– заявила Шуляк.
За її словами, на зібранні мають ухвалити рішення щодо нардепа.
Що відомо про ДТП з Трухіним
- Аварія сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві. Тоді постраждали 6 людей, серед них – Лучано Лучі, керівник комітету Української асоціації футболу.
- Журналістам "Української правди" вдалося знайти правоохоронця, який першим прибув на місце масштабної ДТП і розповів деталі. Крім цього, ЗМІ показували ексклюзивні кадри з його нагрудної камери.
- У "Слузі народу" жорстко коментували журналістське розслідування про аварію за участі Олександра Трухіна. Там заявляли про плани створити дисциплінарну комісію щодо проблемних нардепів.
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