Для Трухіна це означатиме, що його повноваження як голови Полтавської обласної організації партії припиняться. Окрім цього, політсила підготувала для нього й інші покарання.

До теми У ДБР кажуть, що не мали відео з ДТП Трухіна, яке оприлюднили у ЗМІ

Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна,

– заявила Шуляк.

За її словами, на зібранні мають ухвалити рішення щодо нардепа.

Що відомо про ДТП з Трухіним

Аварія сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві. Тоді постраждали 6 людей, серед них – Лучано Лучі, керівник комітету Української асоціації футболу.

Журналістам "Української правди" вдалося знайти правоохоронця, який першим прибув на місце масштабної ДТП і розповів деталі. Крім цього, ЗМІ показували ексклюзивні кадри з його нагрудної камери.

У "Слузі народу" жорстко коментували журналістське розслідування про аварію за участі Олександра Трухіна. Там заявляли про плани створити дисциплінарну комісію щодо проблемних нардепів.

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