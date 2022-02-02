У МВС відхрестилися від нібито спроби нардепа "домовитися" з міністром внутрішніх справ України.

Важливо Не місце у партії, – у "Слузі народу" жорстко відреагували на розслідування про ДТП з Трухіним

У відомстві пояснили, що кримінальне провадження передали з Національної поліції до Державного бюро розслідувань після того, як з'явилися дані, що за кермом міг бути народний депутат України.

Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України Олександр Трухін про щось намагався "домовитись" з Міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності,

– мовиться у повідомленні МВС.

Як додали у міністерстві, поліцейські сумлінно виконали свої службові обов'язки з документування цього ДТП. Там також наголосили, що саме ДБР має займатися розслідуванням цієї справи.

Розслідування про ДТП з Трухіним: головне

Журналістам "Української правди" вдалося знайти правоохоронця, який першим прибув на місце масштабної ДТП. Крім цього, ЗМІ показали ексклюзивні кадри з його нагрудної камери.

Судячи з розслідування, "слуга народу" Олександр Трухін намагався покинути місце аварії. Поліцейські не відпускали, тож він спробував домовитися, згадуючи при цьому очільника МВС.

Зверніть увагу! Мовиться про ДТП, яка сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві. Тоді постраждали 6 людей, серед них – Лучано Лучі, керівник комітету Української асоціації футболу.

Розслідування журналістів УП про аварію з Трухіним: дивіться відео