В МВД открестились от якобы попытки нардепа "договориться" с министром внутренних дел Украины.

Важно Не место в партии, – в "Слуге народа" жестко отреагировали на расследование о ДТП с Трухиным

В ведомстве пояснили, что уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований после того, как появились данные, что за рулем мог быть народный депутат Украины.

Поэтому подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины Александр Трухин о чем-то пытался "договориться" с Министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности,

– говорится в сообщении МВД.

Как добавили в министерстве, полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП. Там также подчеркнули, что именно ГБР должно заниматься расследованием этого дела.

Расследование о ДТП с Трухиным: главное

Журналистам "Украинской правды" удалось найти правоохранителя, первым прибывшего на место масштабного ДТП. Кроме того, СМИ показали эксклюзивные кадры с его нагрудной камеры.

Судя по расследованию, "слуга народа" Александр Трухин пытался покинуть место аварии. Полицейские не отпускали, поэтому он попытался договориться, вспоминая при этом главу МВД.

Обратите внимание! Речь идет о ДТП, которое произошло еще 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве. Тогда пострадали 6 человек, в их числе – Лучано Лучи, руководитель комитета Украинской ассоциации футбола.

Расследование журналистов УП об аварии с Трухиным: смотрите видео