У ДБР наголосили, що розслідування ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна триває. Однак до публікації матеріалу журналістів "Української правди" відео з перших хвилин після ДТП у слідчих не було.

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Відео додадуть до матеріалів розслідування

У ДБР заявили, що після ДТП відбувся допит поліцейського, який першим прибув на місце аварії. Однак тоді він не надав матеріалів зі своєї нагрудної камери.

Однак після публікації відео журналістами, ДБР долучить його до матеріалів розслідування.

Відео буде витребувано у законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому,

– заявили в ДБР.

Водночас правоохоронці закликають громадян, які мають у своєму розпорядження фото та відео з місця ДТП, яке трапилося 23 серпня, надати їх для розслідування.

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