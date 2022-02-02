Як зазначила Венедіктова, питань для вивчення цієї резонансної справи набагато більше.

Важливо МВС прокоментувало відео з Трухіним: кажуть, що спроби "домовитися" з Монастирським не було

Саме тому генпрокурорка "без жодних зволікань" дала доручення зареєструвати кримінальне провадження.

На жаль, мовиться вже не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ,

– наголосила вона.

Зауважимо, що напередодні журналісти "Української правди" знайшли правоохоронця, який першим прибув на місце масштабної ДТП. Крім цього, ЗМІ показали ексклюзивні кадри з його нагрудної камери. Судячи з розслідування, "слуга народу" Олександр Трухін намагався покинути місце аварії. Поліцейські не відпускали, тож він спробував домовитися, згадуючи у цьому контексті очільника МВС.

У МВС поспішили відхреститися від своєї причетності до справи та наголосили, що розслідуванням має займатися Державне бюро розслідувань. У відомстві пояснили, що кримінальне провадження передали з Національної поліції до Державного бюро розслідувань після того, як з'явилися дані, що за кермом міг бути народний депутат України.

Зверніть увагу! Нардепа Олександра Трухіна вирішили виключити з партії "Слуга народу". Таке рішення 2 лютого ухвалила голова політсили Олена Шуляк.

Що відомо про ДТП з Трухіним: головне

Моторошна аварія сталася у Києві на Бориспільській трасі ще 23 серпня. Тоді ЗМІ одразу написали, що її винуватцем є "слуга народу" Олександр Трухін. У ДТП постраждали 6 людей.

Сам Трухін не вважає себе винним й запевнив, що не має чого приховувати. При цьому, він також стверджує, що алкоголь напередодні аварії не вживав.

Трухін не складав повноваження на час слідства у справі про ДТП. Все тому, що члени партії не побачили достатньо інформаційних підстав для цього.

Повний текст публікації Ірини Венедіктової:

Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ.