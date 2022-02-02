Как отметила Венедиктова, вопросов для изучения этого резонансного дела гораздо больше.

Важно МВД прокомментировало видео с Трухиным: говорят, что попытки "договориться" с Монастырским не было

Именно поэтому генпрокурор "без промедлений" дала поручение зарегистрировать уголовное производство.

К сожалению, речь уже не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ,

– подчеркнула она.

Отметим, что накануне журналисты "Украинской правды" нашли правоохранителя, первым прибывшего на место масштабного ДТП. Кроме того, СМИ показали эксклюзивные кадры с его нагрудной камеры. Судя по расследованию, "слуга народа" Александр Трухин пытался покинуть место аварии. Полицейские не отпускали, поэтому он попытался договориться, вспоминая в этом контексте главу МВД.

В МВД поспешили откреститься от своей причастности к делу и подчеркнули, что расследование должно заниматься Государственное бюро расследований. В ведомстве обїяснили, что уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований после того, как появились данные, что за рулем мог быть народный депутат Украины.

Обратите внимание! Нардепа Александра Трухина решил исключить из партии "Слуга народа". Такое решение 2 февраля приняла глава политсилы Елена Шуляк.

Что известно о ДТП с Трухиным: главное

Жуткая авария произошла в Киеве на Бориспольской трассе еще 23 августа. Тогда СМИ сразу написали, что ее виновником является "слуга народа" Александр Трухин. В ДТП пострадали 6 человек.

Сам Трухин не считает себя виновным и заверил, что нечего скрывать. При этом он также утверждает, что алкоголь накануне аварии не употреблял.

Трухин не слагал полномочия на время следствия по делу о ДТП. Все потому, что члены партии не увидели достаточно информационных поводов для этого.

Полный текст публикации Ирины Венедиктовой:

Без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ.