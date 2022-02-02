В ГБР подчеркнули, что расследование ДТП с участием нардепа Александра Трухина продолжается. Однако до публикации материала журналистов Украинской правды видео с первых минут после ДТП у следователей не было.

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Видео добавят к материалам расследования

В ГБР заявили, что после ДТП состоялся допрос полицейского, который первым прибыл на место аварии. Однако тогда он не предоставил материалы из своей нагрудной камеры.

Однако после публикации видео журналистами, ГБР привлечет его к материалам расследования.

Видео будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем,
– заявили в ГБР.

В то же время правоохранители призывают граждан, которые располагают фото и видео с места ДТП, которое произошло 23 августа, предоставить их для расследования.

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