Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук. Вона зазначила, що засідання було ініційоване Давидом Арахамією.

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Палійчук розповіла, що на засіданні заслухають силовиків щодо справ, в яких фігурують депутати з різних політичних сил. Зокрема й тих, за якими кримінальні провадження ведуться з 2012 року.

На засіданні планують:

заслухати главу МВС Дениса Монастирського,

генпрокурорку Ірину Венедіктову,

голову ДБР Олексія Сухачова щодо розслідування справ проти нардепів.

Давид Арахамія заявив, що зараз до правоохоронних органів є питання щодо розслідувань проти низки народних депутатів. Зокрема:

Олександра Трухіна, який був учасником ДТП, що трапилася 23 серпня 2021 року. Нардеп намагався спершу приховати деталі інциденту, втім, після резонансного розслідування журналістів втрапив у гучний скандал. Через спроби зникнути з місця ДТП, підкупити правоохоронців та інші оприлюднені дії політика його вигнали з партії "Слуга народу";

Сергія Кузьміних, якого 28 січня затримали під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Зараз нардеп ігнорує виклики на допити, а його представники кажуть, що він у лікарні.

Артема Дмитрука, який 25 січня на засіданні Одеської міськради влаштував бійку, унаслідок якої постраждали 12 людей.

Олега Воронька, якого підозрюють у підробленні документів. Напередодні ДБР приходило до нього з обшуками.

Петра Порошенка та Віктора Медведчука, які є підозрюваними у "вугільній справі" щодо купівлі вугілля у бойовиків на Донбасі.

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