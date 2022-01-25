Мовиться про агресивну спробу народного обранця увірватися до приміщення, де зібралися місцеві депутати. Дмитрука не хотіли туди пропускати представники муніципальної варти.

Ця подія Скандальний нардеп від "Слуги народу" влаштував бійку в Одеській міськраді

Проте він все ж пробився крізь їх натовп. У приміщенні нардеп бігав по столу, розламував меблі, а також розкидав документи. .

Передусім зареєстрували хуліганство

Під час сутичок загалом постраждали троє охоронців міськради. Тому слідчі почали з'ясовувати обставини. Вони опитували свідків і учасників конфлікту.

Спершу правоохоронці кваліфікували цю подію як хуліганство, що пов'язане з опором представникові влади. Варто зауважити, що покарання за відповідною статтею передбачає від 2 до 5 років в'язниці.

Депутат також звернувся до правоохоронців

Згодом, того ж дня, публікацію на сайті поліції Одещини оновили. Там дописали частину про звернення народного обранця.

Поліцейські зазначили, що Дмитрук поскаржився на ймовірне порушення одразу 2 статей Кримінального кодексу. Вони передбачають різне покарання:

Перешкоджання діяльності народного депутата України – штраф до 17 тисяч гривень, арешт на 6 місяців або навіть ув'язнення на строк до 3 років.

Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча – обмеження або й позбавлення волі на строк до 6 років.

Правоохоронці прибули до міськради Одеси / Фото Нацполіції та скриншот 24 каналу

Що відбувалося в цьому кабінеті

Нардеп намагався пробратися на засідання земельної комісії, де, на його думку, відбувався "земельний дерибан". Там у цей день мали обговорити відведення 6 гектарів землі біля Аркадії.

Однак "проконтролювати" роботу місцевих депутатів Дмитруку не давали охоронці установи. Також вони намагалися не пропустити й соратників "слуги" та журналістів.

Коли він все ж вдерся до кабінету й почав усе розкидати, компаньйони нардепа нібито билися з правоохоронцями. Свідки повідомляли, що бачили кров на голові одного з учасників штовханини.

Чим був відомий Дмитрук

Цей депутат став скандальновідомим практично одразу після початку роботи свого скликання Верховної Ради. У січні 2020 року він влаштував бійку з іншими депутатами. Тоді це відбувалося самісінько в президії парламенту.

Згодом народний обранець зухвало спілкувався з журналістами та відмовлявся відповідати на їхні питання. Ще один скандал за участю політика стався завдяки його практично антивакцинаторській позиції. Наприкінці 2021 року парламентар зазначав, що робити щеплення мають не всі.

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