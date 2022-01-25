Речь идет об агрессивной попытке народного избранника ворваться в помещение, где собрались местные депутаты. Дмитрука не хотели туда пропускать представители муниципальной стражи.

Это событие Скандальный нардеп от "Слуги народа" устроил драку в Одесском горсовете

Однако он все же пробился сквозь их толпу. В помещении нардеп бегал по столу, разламывал мебель, а также разбрасывал документы. .

Прежде всего зарегистрировали хулиганство

Во время столкновений в целом пострадали трое охранников горсовета. Поэтому следователи начали выяснять обстоятельства. Они опрашивали свидетелей и участников конфликта.

Сначала правоохранители квалифицировали это событие как хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти. Стоит отметить, что наказание по соответствующей статье предусматривает от 2 до 5 лет тюрьмы.

Депутат также обратился к правоохранителям

Впоследствии, в тот же день, публикацию на сайте полиции Одесской области обновили. Там дописали часть об обращении народного избранника.

Полицейские отметили, что Дмитрук пожаловался на вероятное нарушение сразу 2 статей Уголовного кодекса. Они предусматривают разное наказание:

Препятствование деятельности народного депутата Украины – штраф до 17 тысяч гривен, арест на 6 месяцев или даже заключение на срок до 3 лет.

Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля – ограничение или и лишение свободы на срок до 6 лет.

Правоохранители прибыли в горсовет Одессы / Фото Нацполиции и скриншот 24 канала

Что происходило в этом кабинете

Нардеп пытался пробраться на заседание земельной комиссии, где, по его мнению, происходил "земельный дерибан". Там в этот день должны были обсудить отвод 6 гектаров земли возле Аркадии.

Однако "проконтролировать" работу местных депутатов Дмитруку не давали охранники учреждения. Также они старались не пропустить соратников "слуги" и журналистов.

Когда он все же ворвался в кабинет и начал все разбрасывать, компаньоны нардепа якобы дрались с правоохранителями. Свидетели сообщали, что видели кровь на голове одного из участников потасовки.

Чем был известен Дмитрук

Этот депутат стал скандально известным практически сразу после начала работы своего созыва Верховной Рады. В январе 2020 года он устроил драку с другими депутатами. Тогда это происходило именно в президиуме парламента.

Впоследствии народный избранник вызывающе общался с журналистами и отказывался отвечать на их вопросы. Еще один скандал с участием политика произошел благодаря его практически антивакцинаторской позиции. В конце 2021 года парламентарий отмечал, что делать прививку должны не все.

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