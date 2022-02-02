За словами президента, всі одноголосно підтримують звільнення нардепа Олександра Трухіна з "Слуги народу". Він наголосив, що це є питанням справедливості.

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Депрутат, чиновник, чи людина будь-якої професії має бути рівна перед законом. Тому всі повинні відповідати. І так буде точно,

– сказав Зеленський.

Президент зауважив, що всі відповідатимуть, незважаючи на те, чи це серйозне правопорушення чи ні.

Він наголосив, що в цьому випадку депутат є прикладом і має нести особливу відповідальність. Саме такої реакції правоохоронців та нардепів очікує Зеленський.

Президент підтримав виключення Трухіна з партії: дивіться відео

Останні новини щодо аварії з Трухіним

Днями журналісти оприлюднили резонансні деталі про аварію зі "слугою народу" Олександром Трухіним. На кадрах видно, що він намагається уникнути відповідальності і пропонує поліцейським хабар.