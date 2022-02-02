Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування проводитимуть детективи Національного антикорупційного бюро.

До теми Мова не тільки про участь у ДТП, – Венедіктова направила у НАБУ доручення через ДТП з Трухіним

Ще раніше Венедіктова зазначала, що мовиться не тільки про ДТП Трухіна, питань для вивчення набагато більше.

Чи пропонував Трухін хабар

ЗМІ оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю народного депутата. На кадрах видно, що Трухін нібито пропонує поліцейським 150 тисяч доларів за можливість залишити місце аварії. Каже, що "тихенько піде в ліс".

Ба більше, нардеп обіцяв "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. У МВС ці заяви відкинули та наголосили – справою щодо ДТП займається Державне бюро розслідувань.

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