Резонансна справа знов "ожила" після оприлюднення розслідування журналістів. У ньому стверджується, що Трухін намагався "домовитися" з поліцейськими, які прибули на виклик.

Важливо ДТП з Трухіним: поліцейський, який першим прибув на виклик, розповів гучні деталі

Що відомо про ДТП

23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який протаранив ще Daewoo.

За даними ЗМІ, нардеп нібито був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Тоді внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

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Сам Трухін запевняв, що за кермом автівки був не він. Поліція так і не підтвердила, і не спростувала інформацію, що Трухін міг бути п'яним. Вона лише підтвердила факт ДТП, але імен учасників так і не назвали.

Додали лише, що за фактом ДТП почали кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. У фракції "Слуга народу" тоді заявили, що не виключатимуть зі своїх рядів Олександра Трухіна, поки його вина не буде доведена.

Трухін намагався "домовитися"

1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського Трухін говорив правоохоронцю, який прибув на місце аварії:

Сергію, йди сюди. Давай я тихенько зараз у ліс піду. Я з Денисом поговорю. З Монастирським.

Правоохоронці пояснили Трухіну, що той не зможе нікуди піти, поки не прибуде слідчо-оперативна група. Адже є свідки, які стверджують, що саме він перебував за кермом під час ДТП.

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Правоохоронець розповів, що Трухін постійно повторював, що він – важлива людина, й що поліцейські не пошкодують, якщо дадуть йому піти.

Зверніть увагу! За словами поліцейського Сергія Петрика, у нардепа були ознаки алкогольного сп'яніння. Крім цього, на відео також чути, як про це спілкуються правоохоронці.

Реакція відомств

Вже зранку 2 лютого МВС відхрестилися від спроби нардепа "домовитися" з міністром внутрішніх справ України. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов'язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.

відхрестилися від спроби нардепа "домовитися" з міністром внутрішніх справ України. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов'язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР. Державне бюро розслідувань заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда".

заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила НАБУ відкрити ще одне кримінальне провадження щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Вона зауважила, що у цій справі "питань для вивчення набагато більше".

Пізніше Офіс генпрокурора уточнив, що відомості про пропонування нардепом хабаря правоохоронці уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування доручено проводити детективам НАБУ.

Виключення з президентської фракції

На тлі скандалу нардепа Олександра Трухіна вирішили виключити з партії "Слуга народу". Як розповіла голова політсили Олена Шуляк, його повноваження як голови Полтавської обласної організації партії припиняться. Окрім того, політсила підготувала для нього й інші покарання.

Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна,

– заявила Шуляк.

За її словами, на зібранні мають ухвалити рішення щодо нардепа. Ініціатором скликання термінового засідання став очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. На засіданні планують:

заслухати главу МВС Дениса Монастирського,

генпрокурорку Ірину Венедіктову,

голову ДБР Олексія Сухачова щодо розслідування справ проти нардепів.

Раніше Арахамія наголосив, що у політсилі чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Трухіна. Втім, кадри з нагрудних камер поліцейських говорять більше, ніж нардеп може сказати у своє виправдання.

"Мені та моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували", – додав політик.

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