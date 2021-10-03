Президент заявив, що поки що він знає лише про факт ДТП, тому як і всі чекає на висновки поліції.
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У президента бракує часу
Володимир Зеленський пояснив, що скандали з нардепами, особливо мажоритарниками, трапляються доволі часто, і на них всіх просто немає часу. За словами президента, він втручається у потібні скандали тільки якщо це серйозні ситуації. До прикладу, якщо б у ДТП, яке скоїв Трухін хтось би загинув.
Там ніхто не загинув. Слава Богу, всі живі – і це найголовніше. Якщо би там щось таке відбулося, то повірте – людини (Трухіна – 24 канал) вже не було б,
– заявив президент.
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