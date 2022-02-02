Резонансное дело снова "ожило" после обнародования расследования журналистов. В нем утверждается, что Трухин пытался "договориться" с министром внутренних дел Денисом Монастырским во избежание ответственности.

Важно ДТП с Трухиным: полицейский, который первым прибыл на вызов, рассказал громкие детали

Что известно о ДТП

23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который протаранил еще Daewoo.

По данным СМИ, нардеп якобы был пьян и вызвал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Тогда в результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе двое детей.

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Сам Трухин уверял, что за рулем машины был не он. Полиция так и не подтвердила и не опровергла информацию, что Трухин мог быть пьяным. Она лишь подтвердила факт ДТП, но имена участников так и не назвали.

Добавили только, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил безопасности дорожного движения. Во фракции "Слуга народа" тогда заявили, что не будут исключать из своих рядов Александра Трухина, пока его вина не будет доказана.

Трухин пытался "договориться"

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием Александра Трухина. На видео с нагрудной камеры полицейского Трухин говорил прибывшему на место аварии правоохранителю:

Сергей, иди сюда. Давай я тихонько сейчас в лес уйду. Я с Денисом поговорю. С Монастырским.

Правоохранители объяснили Трухину, что тот не сможет никуда уйти, пока не прибудет следственно-оперативная группа. Есть свидетели, которые утверждают, что именно он находился за рулем во время ДТП.

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Правоохранитель рассказал, что Трухин постоянно повторял, что он важный человек, и что полицейские не пожалеют, если дадут ему уйти.

Обратите внимание! По словам полицейского Сергея Петрика, у нардепа были признаки алкогольного опьянения. Кроме этого, на видео также слышно, как об этом общаются правоохранители.

Реакция ведомств

Уже утром 2 февраля МВД открестилось от попытки нардепа "договориться" с министром внутренних дел Украины. В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ГБР.

открестилось от попытки нардепа "договориться" с министром внутренних дел Украины. В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ГБР. Государственное бюро расследований заявило, что не располагало видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда".

заявило, что не располагало видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда". Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила НАБУ открыть еще одно уголовное производство по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Она отметила, что по этому делу "вопросов для изучения гораздо больше".

Позже Офис генпрокурора уточнил, что сведения о предложении нардепом взятки правоохранители уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование поручено проводить детективам НАБУ.

Исключение из президентской фракции

На фоне скандала нардепа Александра Трухина решили исключить из партии "Слуга народа". Как рассказала глава политсилы Елена Шуляк, его полномочия как главы Полтавской областной организации партии прекратятся. Кроме того, политсила подготовила для него и другие наказания.

Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина,

– заявила Шуляк.

По ее словам, на собрании должны принять решение о нардепе. Инициатором созыва срочного заседания стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. На заседании планируют:

заслушать главу МВД Дениса Монастырского,

генпрокурора Ирину Венедиктову,

главу ГБР Алексея Сухачева по расследованию дел против нардепов.

Ранее Арахамия подчеркнул, что в политсиле ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Трухина. Впрочем, кадры из нагрудных полицейских камер говорят больше, чем нардеп может сказать в свое оправдание.

"Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, за нас голосовавшие", – добавил политик.

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