Инициатором созыва срочного заседания стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. На заседании планируют заслушать главу МВД Дениса Монастырского, генпрокурора Ирину Венедиктову и главу ГБР Алексея Сухачева относительно расследования дел против нардепов.

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Причиной созыва заседания стали скандалы с нардепами

Давид Арахамия заявил, что сейчас в правоохранительных органах есть вопросы, касающиеся расследований против ряда народных депутатов. В частности:

Александра Трухина , который был виновником ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. Нардеп пытался сначала скрыть инцидент, затем оправдывался. После того, как журналисты опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского, политика выгнали из партии "Слуга народа";

, который был виновником ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. Нардеп пытался сначала скрыть инцидент, затем оправдывался. После того, как журналисты опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского, политика выгнали из партии "Слуга народа"; Сергея Кузьминых , которого 28 января задержали при получении взятки в размере 558 тысяч гривен при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Сейчас нардеп игнорирует вызовы на допросы, а его представители говорят, что он находится в больнице.

, которого 28 января задержали при получении взятки в размере 558 тысяч гривен при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Сейчас нардеп игнорирует вызовы на допросы, а его представители говорят, что он находится в больнице. Артема Дмитрука , который 26 января на заседании Одесского горсовета устроил драку, в результате которой пострадали 12 человек.

, который 26 января на заседании Одесского горсовета устроил драку, в результате которой пострадали 12 человек. Олега Воронько , которого подозревают в подделке документов. Накануне ГБР приходило к нему с обысками.

, которого подозревают в подделке документов. Накануне ГБР приходило к нему с обысками. Петра Порошенко и Виктора Медведчука, которых подозревают в "угольном деле" относительно покупки угля у боевиков на Донбассе.

Также нардепы хотят заслушать отчеты руководителей правоохранительных органов по делам, в которых фигурируют нардепы Александр Юрченко, которого подозревают в получении взятки, и Ярослав Дубневич, которому инкриминируют завладение бюджетными средствами.

Я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы должны заслушать Министра внутренних дел, Генерального прокурора и главу ГБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом,

– заявил Давид Арахамия.

Также руководитель фракции "Слуга народа" отметил, что ни одна политсила не должна прикрывать депутатов, против которых открыты уголовные производства, поскольку закон является одним для всех.

К теме предлагаем сюжет об одном из депутатских преступлений – ДТП с Трухиным: смотрите видео

Текст публикации Юлии Палийчук

Заявление Давида Арахамии о немедленном созыве внеочередного заседания Верховной Рады

"Наша партия всегда имела нулевую толерантность к любым правонарушениям со стороны лиц, наделенных властью. Особенно когда речь идет о коллегах, которые пришли с нами в политику.

По нашей инициативе с народных депутатов была снята депутатская неприкосновенность, мы всегда и без всяких промедлений исключали из рядов коллег, которые обоснованно подозревались в совершении правонарушений или допускали неэтичное поведение.

В последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки.

Мы благодарны журналистам и правоохранителям за поддержку нас в этой позиции. Считаю, что такой подход должен стать основой деятельности всех политических сил, вне зависимости от цвета.

Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы должны заслушать Министра внутренних дел, Генерального прокурора и главу ДБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех!"