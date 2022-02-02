Отметил также, что якобы осознает свою политическую ответственность и понимает решение своих однопартийцев. "Слуга народа" 2 февраля исключила политика из парламентской фракции.

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Трухин убеждает, что хотел как можно быстрее "уйти с места аварии", а не пытался "убежать" или "спрятаться".

Если команда и ситуация заставит сложить мандат, я готов понести эту ответственность,

– продолжил он.

Нардеп указал, что ему как будто "стыдно" и доказывает, что "не давал никому взятку и не брал взятку".

Новые детали ДТП с Трухиным

Журналисты издания "Украинская правда" впервые показали кадры из нагрудной камеры полицейского, который находился на месте ДТП в конце августа 2021 года. В аварии пострадали 6 человек.

Кроме этого, УП удалось пообщаться с правоохранителем, который прибыл туда одним из первых. По его словам, Трухин пытался покинуть место инцидента. Мол, спешит на торжественные мероприятия.

Его не отпускали, поэтому он попытался договориться и просил принести из автомобиля сумку. "Там есть 150 тысяч", – подчеркивал нардеп. "Давай я тихонечко сейчас в лес пойду. Поговорю с Денисом Монастырским. Потом найдемся и я отблагодарю", – слышен на видео голос, похожий на Трухина.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает позицию "Слуги народа" об изгнании Трухина из рядов фракции. Он добавил, что все должны отвечать за содеянное.

Расследование журналистов "Украинской правды" об аварии с Трухиным: смотрите видео