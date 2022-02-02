Отметил также, что якобы осознает свою политическую ответственность и понимает решение своих однопартийцев. "Слуга народа" 2 февраля исключила политика из парламентской фракции.
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Трухин убеждает, что хотел как можно быстрее "уйти с места аварии", а не пытался "убежать" или "спрятаться".
Если команда и ситуация заставит сложить мандат, я готов понести эту ответственность,
– продолжил он.
Нардеп указал, что ему как будто "стыдно" и доказывает, что "не давал никому взятку и не брал взятку".
Новые детали ДТП с Трухиным
Журналисты издания "Украинская правда" впервые показали кадры из нагрудной камеры полицейского, который находился на месте ДТП в конце августа 2021 года. В аварии пострадали 6 человек.
Кроме этого, УП удалось пообщаться с правоохранителем, который прибыл туда одним из первых. По его словам, Трухин пытался покинуть место инцидента. Мол, спешит на торжественные мероприятия.
Его не отпускали, поэтому он попытался договориться и просил принести из автомобиля сумку. "Там есть 150 тысяч", – подчеркивал нардеп. "Давай я тихонечко сейчас в лес пойду. Поговорю с Денисом Монастырским. Потом найдемся и я отблагодарю", – слышен на видео голос, похожий на Трухина.
Расследование журналистов "Украинской правды" об аварии с Трухиным: смотрите видео