Зазначив також, що нібито усвідомлює свою політичну відповідальність і розуміє рішення своїх однопартійців. "Слуга народу" 2 лютого виключила політика з парламентської фракції.
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Трухін переконує, що хотів "якнайшвидше піти з місця аварії", а не намагався "втекти" чи "сховатися".
Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність,
– продовжив він.
Нардеп вказав, що йому наче "соромно" і доводить, що "не давав нікому хабара та не брав хабара".
Нові деталі ДТП з Трухіним
Журналісти видання "Українська правда" вперше показали кадри з нагрудної камери поліцейського, який перебував на місці ДТП наприкінці серпня 2021 року. В аварії постраждали 6 людей.
Окрім цього, УП вдалося поспілкуватися з правоохоронцем, який прибув туди одним із перших. За його словами, Трухін намагався залишити місце інциденту. Мовляв, спішить на урочисті заходи.
Його не відпускали, тож він спробував домовитися й просив принести з автомобіля сумку. "Там є 150 тисяч", – наголошував нардеп. "Давай я тихесенько зараз в ліс піду. Поговорю з Денисом Монастирським. Потім знайдемося і я віддячу", – чути на відео голос, схожий на Трухіна.
Розслідування журналістів "Української правди" про аварію з Трухіним: дивіться відео