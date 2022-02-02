Зазначив також, що нібито усвідомлює свою політичну відповідальність і розуміє рішення своїх однопартійців. "Слуга народу" 2 лютого виключила політика з парламентської фракції.

Читайте також Є версія, що це компромат Авакова, – політолог про "злив" відео з Трухіним

Трухін переконує, що хотів "якнайшвидше піти з місця аварії", а не намагався "втекти" чи "сховатися".

Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність,

– продовжив він.

Нардеп вказав, що йому наче "соромно" і доводить, що "не давав нікому хабара та не брав хабара".

Нові деталі ДТП з Трухіним

Журналісти видання "Українська правда" вперше показали кадри з нагрудної камери поліцейського, який перебував на місці ДТП наприкінці серпня 2021 року. В аварії постраждали 6 людей.

Окрім цього, УП вдалося поспілкуватися з правоохоронцем, який прибув туди одним із перших. За його словами, Трухін намагався залишити місце інциденту. Мовляв, спішить на урочисті заходи.

Його не відпускали, тож він спробував домовитися й просив принести з автомобіля сумку. "Там є 150 тисяч", – наголошував нардеп. "Давай я тихесенько зараз в ліс піду. Поговорю з Денисом Монастирським. Потім знайдемося і я віддячу", – чути на відео голос, схожий на Трухіна.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що повністю підтримує позицію "Слуги народу" про вигнання Трухіна з лав фракції. Він додав, що всі повинні відповідати за скоєне.

Розслідування журналістів "Української правди" про аварію з Трухіним: дивіться відео