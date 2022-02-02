До "зливу" може бути причетний колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це в ефірі 24 каналу зауважив політолог Володимир Фесенко.

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Яка популярна версія "зливу"

За його словами, наразі це відео стало елементом політичних інтриг. В будь-якому випадку це урок на майбутнє.

Популярна версія, що це підступ Авакова, працюють його компромати і зв'язки в МВС. Я цього не унеможливлюю,

– наголосив Фесенко.

Він зауважив, що факт відео дійсно всіх вразив. Політолог припустив, що після того, як відреагував президент, почалась ланцюгова реакція.

Без політичного керівництва не обійшлось, – Фесенко

"Цей ланцюг треба розплутати і виявити конкретну відповідальність кожної посадової особи. Без політичного керівництва точно не обійшлося", – відзначив Фесенко.

Він вважає, що у порівнянні із багатьма іншими ситуаціями, швидкий розвиток подій міг спричинити лише один чинник – особиста позиція президента.

Хто ховав це відео, чому, де і як – це треба розслідувати. Цілком ймовірно, що зв'язки у Трухіна є. Можливо, по лінії Державного бюро розслідувань. Володимир Фесенко Політолог

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Про яке відео мовиться