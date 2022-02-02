К "сливу" может быть причастен бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Владимир Фесенко.

Обратите внимание Должны понести ответственность, – в УП рассказали о замалчивании деталей ДТП с Трухиным

Какая версия "слива" популярна

По его словам, сейчас это видео стало элементом политических интриг. В любом случае, это урок на будущее.

Популярная версия, что это подвох Авакова, работают его компроматы и связи в МВД. Я этого не исключаю,

– подчеркнул Фесенко.

Он отметил, что факт видео действительно всех поразил. Политолог предположил, что после того как отреагировал президент, началась цепная реакция.

Без политического руководства не обошлось, – Фесенко

"Эту цепь нужно распутать и выявить конкретную ответственность каждого должностного лица. Без политического руководства точно не обошлось", – отметил Фесенко.

Он считает, что по сравнению со многими другими ситуациями, быстрое развитие событий мог вызвать лишь один фактор – личная позиция президента.

Кто прятал это видео, почему, где и как – это нужно расследовать. По всей вероятности, что связи у Трухина есть. Может быть, по линии Государственного бюро расследований. Владимир Фесенко Политолог

Фесенко о "сливе" видео с Трухиным: смотрите видео

О каком видео идет речь