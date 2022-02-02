Через 2 недели после ДТП "слуга" пришел в Верховную Раду. Правда, тогда Трухин отказывался сказать, был ли он за рулем, говорил, что данные засекречены.

К теме МВД прокомментировало видео с Трухиным: говорят, что попытки "договориться" с монастырским не было

По информации источников издания, на данный момент Монастырский уже якобы видел видео с камер патрульных полицейских.

В МВД, комментируя ролик, отметили, что дело относится к подследственности ГБР. Ведомство отвергло заявления о вероятных попытках нардепа "договориться" с министром.

В ГБР говорят, что у них не было видео

В Государственном бюро расследований заявили, что видео с первых минут после ДТП, которое опубликовали журналисты, у них не было. Убеждают, что допрашивали полицейского, который предоставил эти кадры, но тогда он о них не рассказывал.

Однако теперь ГБР приобщит видео к расследованию.

ДТП с Трухиным: главное

ДТП с нардепом произошло еще 23 августа под Киевом. Пострадали 6 человек. Среди них – глава комитета арбитров УАФ Лучано Луче.

В полиции отметили, что материалы дела передали в ГБР, ведь фигурантом дела является депутат.

Сначала Трухин пытался скрыть факты аварии, а потом оправдывался. Он сказал, что якобы не собирался ничего скрывать, за рулем пьяным не был.

Впоследствии журналисты обнародовали расследование о ДТП. На кадрах видно, как нардеп пытается договориться с полицейским, чтобы избежать ответственности.

После огласки политика исключили из партии "Слуга народа".

Генпрокурор Ирина Венедиктова направила в НАБУ поручение открыть уголовное производство против нардепа.

Что известно о ДТП с участием нардепа Трухина: