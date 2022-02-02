Про це в ефірі 24 каналу розповіла головна редакторка видання "Українська правда" (УП) Севгіль Мусаєва. Вона повідомила, що бачила відео за кілька днів до публікації розслідування.
Зверніть увагу Скандальне відео з бодікамер та виключення з партії: все, що варто знати про ДТП з Трухіним
"Воно (відео – 24 канал) мене вразило. Звичайно, я думала, що буде великий суспільний резонанс, і що тільки виключенням Трухіна справа не обмежиться", – зазначила Мусаєва.
Я сподіваюсь, що так і буде, тому що мають понести відповідальність керівники правоохоронних органів, які протягом понад 5 місяців замовчували деталі цієї резонансної ДТП.
Справа Трухіна може вплинути на рейтинг "слуг"
У розслідуванні УП мовиться, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський бачив зняте на нагрудні камери поліцейських відео з Олександром Трухіним через кілька днів після ДТП.
"Тобто якщо Денис Монастирський бачив це відео, то дуже дивно, чому його не було у розпорядженні ДБР, до якого скерували справу", – сказала головна редакторка УП.
До теми Можна стверджувати, що Трухіна покривали, – головна редакторка УП
На думку Севгіль Мусаєвої, абсолютно очевидно, що Олександра Трухіна покривали.
"Мені здається, наслідки будуть: мінімум – у падінні рейтингу партії "Слуга народу", максимум – напевно, щодо якихось речей пониження рейтингу влади загалом", – додала Севгіль Мусаєва.
Головна редакторка УП про ДТП з Трухіним: дивіться відео
ДТП з Трухіним: останні новини
- Журналісти оприлюднили нові деталі про аварію зі "слугою народу" Олександром Трухіним. На відео зафіксували, що він намагався уникнути відповідальності і пропонував поліцейським хабар.
- З партії "Слуга народу" Олександра Трухіна вирішили виключити. Водночас фракція "Слуга народу" скликає термінове засідання Верховної Ради, яке ініціював Давид Арахамія. Причина – кримінальні провадження проти чинних нардепів.
- Крім того, генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Олександра Трухіна.
- На розслідування щодо Трухіна відреагував й президент. Володимир Зеленський заявив, що повністю підтримує позицію партії "Слуга народу" про виключення депутата.