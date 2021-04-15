Володимир Зеленський під час засідання РНБО 15 квітня ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні. Над ним працюватимуть фахівці з РНБО, Офісу Президента та Антимонопольного комітету.

Президент заявив, що на сьогодні це є один з пріоритетів. Цей законопроєкт має бути фундаментальним і перетворюватиме олігархів у бізнесменів.

Зауважте РНБО ввела нові санкції проти контрабандистів

Ми підтримуємо великий бізнес, будь-який бізнес в Україні. А вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку України, на закон України, на Верховну Раду України. Цього, мені здається, допустити більше не можна. Тому розроблятимуть законодавчу ініціативу щодо олігархів,

– наголосив Зеленський.

Засідання РНБО 15 квітня: головне

Чергове засідання РНБО відбулося у четвер, 15 квітня.

Пріоритетним питанням стало загострення конфлікту на Донбасі. Його розглядали таємно.

Володимир Зеленський заявив, що не може розкрити деталі. Однак український лідер зауважив, що ситуація є контрольованою.

За словами президента, найголовніше – те, що армія готова.

Водночас Зеленський закликав українців стосовно цього питання довіряти виключно офіційним заявам Генштабу.

Окрім того, під час засідання розглянули ще 7 питань. Зокрема, запровадили санкції щодо "другої частини контрабандистів". Мовиться про 12 фізичних та юридичних осіб.

Коментар президента Зеленського щодо таємного засідання РНБО: дивіться відео