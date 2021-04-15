На засіданні Ради нацбезпеки й оборони 15 квітня ухвалили новий пакет санкцій. Вони стосуються людей, яких пов'язують із контрабандою.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, РНБО вирішила запровадити санкції проти іншої групи людей та компаній, причетних до контрабанди.

До речі Санкції проти контрабандистів: уряд готує депортацію 3 колишніх громадян України, – ЗМІ

Нові санкції проти контрабандистів

РНБО буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосовуються санкції до 12 фізичних та юридичних осіб. Це – не фінал,

– зазначив Зеленський.

Хто саме потрапив до санкційного списку, наразі невідомо.

Президент додав, що деякі фігуранти санкцій проти контрабандистів мають по декілька громадянств.

"Бачимо, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств. Деякі мають навіть 3 громадянства", – глава держави. Однак Зеленський пообіцяв, що з цим "розберуться".

Зеленський про результати засідання РНБО: відео

Попередній пакет санкцій проти контрабандистів

РНБО 2 квітня запровадила персональні санкції проти 10 українських контрабандистів. 4 квітня президент ввів у дію рішення РНБО. Він зазначив, що ці люди – перша десятка контрабанди, але точно не остання, яку покарають.

Володимир Зеленський заявив, що дії цих людей призвели до мільярдних збитків. Він додав, що державний бюджет недоотримав близько 300 мільярдів через діяльність контрабандистів.

Хто потрапив до переліку "Топ-10 українських контрабандистів"

Іван Бокало (зареєстрований у Львові)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів)

Детальніше про кожного з цього списку читайте за посиланням.

Позбавлення громадянства

Напередодні ЗМІ інформували, що трьох чоловіків, яких пов'язують з організацією контрабанди, Кабмін планує позбавити громадянства.

За попередньою інформацією йдеться про:

Вадима Альперіна (який має громадянство Ізраїлю),

Араїка Амірханяна (який має громадянство Вірменії),

Олександра Єрімічука (який має громадянство Румунії).

Двоє з них – Альперін і Єрімічук – входять до списку "топ-10 контрабандистів", на яких наклали персональні санкції.

Зазначалося, що Кабмін готує документи для депортації з України цих фігурантів.