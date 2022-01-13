Такую задачу Совет нацбезопасности и обороны получил от президента Зеленского на заседании в конце декабря. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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Подробности от главы Минюста

Как пояснил чиновник, глава государства хочет, чтобы ограничения, введенные против украинских олигархов, действовали не только в пределах нашего государства. Мол, должна быть и реакция от международных партнеров.

Чтобы также устанавливали дополнительные контроли по активам и деятельности таких лиц за границей. Будем работать над этим,
– подчеркнул Малюська.

Министр также предположил, что статус олигарха будет предусматривать некоторые препятствия ведению бизнеса за рубежом. Впрочем, власти хотят, чтобы этот вопрос был правильно юридически урегулирован.

Кратко об "антиолигархическом" законе

Сколько украинских олигархов насчитали в СНБО: смотрите видео