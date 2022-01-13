Такую задачу Совет нацбезопасности и обороны получил от президента Зеленского на заседании в конце декабря. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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Подробности от главы Минюста

Как пояснил чиновник, глава государства хочет, чтобы ограничения, введенные против украинских олигархов, действовали не только в пределах нашего государства. Мол, должна быть и реакция от международных партнеров.

Чтобы также устанавливали дополнительные контроли по активам и деятельности таких лиц за границей. Будем работать над этим,

– подчеркнул Малюська.

Министр также предположил, что статус олигарха будет предусматривать некоторые препятствия ведению бизнеса за рубежом. Впрочем, власти хотят, чтобы этот вопрос был правильно юридически урегулирован.

Обратите внимание! Первые фамилии в реестре олигархов могут появиться в конце мая 2022 года. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кратко об "антиолигархическом" законе

Закон об олигархах является инициативой президента Зеленского, он объявил об этом весной 2021 года.

После того как нардепы устранили противоречия в документе, глава государства поставил под ним свою подпись.

Закон предусматривает создание правовых рамок для отделения крупного бизнеса от политической борьбы.

В нем указаны четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности их контактов с чиновниками.

Сколько украинских олигархов насчитали в СНБО: смотрите видео