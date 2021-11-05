Соответствующий закон парламентарии приняли еще 23 сентября. Тогда документ, получивший название "антиолигархический", поддержали 279 нардепов.

Важно Рада устранила противоречия в законе об олигархах

У Зеленского напомнили, что документ разработали с целью обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества. К тому же это будет способствовать реализации стратегического курса Украины на евроатлантическую интеграцию.

Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения проголосовали наши граждане в 2019 году,

– отметил Владимир Зеленский.

Новость дополняется...