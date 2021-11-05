Відповідний закон парламентарі ухвалили ще 23 вересня. Тоді документ, що отримав назву "антиолігархічний", підтримали 279 нардепів.

Важливо Рада усунула суперечності у законі про олігархів

У Зеленського нагадали, що документ розробили з метою забезпечення реальної трансформації держави в інтересах усього суспільства. До того ж це сприятиме реалізації стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію.

В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році,

– зазначив Володимир Зеленський.

Новина доповнюється...