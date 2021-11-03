Усунули суперечності в законі про олігархів

Пропозицію Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо цього законопроєкту 252 депутати підтримали під час пленарного засідання 3 листопада.

Читайте також Зеленський каже, що Венеційська комісія не розглядатиме закон про олігархів без його підпису

Таким чином, парламент уточнив, що визначати статус (визнавати олігархом), включати олігархів до реєстру та вести сам реєстр олігархів буде РНБО, як і пропонували в ОП.

Звітуватимуть про свою діяльність олігархи також на засіданнях Ради нацбезпеки.

Вношу пропозицію голові Верховної Ради невідкладно підписати закон України,

– сказав перед голосуванням Олександр Корнієнко.

Зверніть увагу! Рішення ухвалювали відповідно до статті 131 Регламенту – весь закон на переголосування не виносився.

Законопроєкт про олігархів: коротко