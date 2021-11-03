Устранили противоречия в законе об олигархах

Предложение комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по этому законопроекту 252 депутата поддержали во время пленарного заседания 3 ноября.

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Таким образом, парламент уточнил, что определять статус (признавать олигархом), включать олигархов в реестр и вести сам реестр олигархов будет СНБО, как и предлагали в ОП.

Отчитываться о своей деятельности олигархи также будут на заседаниях Совета нацбезопасности.

Вношу предложение главе Верховной Рады безотлагательно подписать закон Украины,

– сказал перед голосованием Александр Корниенко.

Обратите внимание! Решение принимали в соответствии со статьей 131 регламента – весь закон на переголосование не выносился.

Законопроект об олигархах: коротко