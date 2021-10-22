Решение обратиться к нардепам с просьбой переголосовать законопроект об олигархах комитет принял на заседании 22 октября.
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Какие поправки несогласованны
В оборонном комитете нашли несоответствия в 4 пунктах закона. В частности речь идет о:
- сообщение потенциальному олигарху о заседании СНБО и возможность предоставить личные объяснения;
- правовые последствия для лиц, которые решением Совета по нацбезопасности признаны олигархами;
- исключение олигарха из соответствующего перечня.
Для того чтобы исправить несогласованности в этих частях закона, члены комитета предлагают обратиться к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и исправить неточности с помощью статьи 131 регламента об устранении неточностей в принятом законе. В этом случае этот вопрос народные депутаты могут рассмотреть без предварительного внесения в повестку дня.
Закон об олигархах: главное
- 23 сентября 279 депутатов Верховной Рады окончательно поддержали закон об олигархах.
- Однако в законе были сразу 3 противоречивые поправки, которые касаются того, кто должен внести в олигархов в соответствующий перечень – СНБО или НАПК.
- Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что для устранения неточностей, закон нужно переголосовать.
- Тогдашний председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к Венецианской комиссии с просьбой проверить принятый закон. Однако позже президент Владимир Зеленский заявил, что это возможно лишь после того, как документ будет подписан главой государства.