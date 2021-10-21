Наличие проблем в энергетической сфере не позволит украинским электросетям синхронизироваться с европейскими. Об этом посол ЕС Матти Маасикас заявил на Форуме ассоциаций в Киеве.

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Ситуацию можно исправить

Матти Маасикас отметил усилия Украины в газовой сфере. Там выполнены фактически все требования Евросоюза. Однако воплощение требований в сфере электроэнергетики до сих пор не завершено. Но посол ЕС убежден, что исправить ситуацию в ближайшее время абсолютно реально. Правда, для этого нужно запустить ряд процессов, в частности, лишить олигархов влияния на отрасль.

В перспективе технически это возможно, но нужен функциональный рынок электроэнергии, действующий регулятор, деолигархизация рынка электроэнергии и тому подобное,

– заявил Маасикас.

Только после выполнения основных требований украинские энергосети смогут синхронизироваться с энергосистемами Евросоюза.

Обратите внимание! Форум ассоциаций – уже четвертая ежегодная площадка для дискуссий, на которой представители Украины, Грузии, Молдовы и ЕС говорят об успехах в выполнении требований соглашений об ассоциации с Евросоюзом, общих вызовах и путях их решения. В этом году он проходит в Киеве. Продлится мероприятие 2 дня – 21 и 22 октября.