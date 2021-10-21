Наличие проблем в энергетической сфере не позволит украинским электросетям синхронизироваться с европейскими. Об этом посол ЕС Матти Маасикас заявил на Форуме ассоциаций в Киеве.
Что было раньше Украина готова объединиться с европейской энергосистемой, – Минэнерго
Ситуацию можно исправить
Матти Маасикас отметил усилия Украины в газовой сфере. Там выполнены фактически все требования Евросоюза. Однако воплощение требований в сфере электроэнергетики до сих пор не завершено. Но посол ЕС убежден, что исправить ситуацию в ближайшее время абсолютно реально. Правда, для этого нужно запустить ряд процессов, в частности, лишить олигархов влияния на отрасль.
В перспективе технически это возможно, но нужен функциональный рынок электроэнергии, действующий регулятор, деолигархизация рынка электроэнергии и тому подобное,
– заявил Маасикас.
Только после выполнения основных требований украинские энергосети смогут синхронизироваться с энергосистемами Евросоюза.